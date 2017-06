VVD wil schadeloket voor gedupeerden milieuzone

De VVD in Rotterdam wil dat er een schadeloket komt voor gedupeerden van de milieuzone. Onlangs zette de rechter een streep door de maatregel dat benzine-auto's ouder dan 1992 de stad niet meer in mogen. Die zouden de vervuiling marginaal beïnvloeden. De gedupeerde rijders zeggen inmiddels veel schade te hebben.

Antoinet Trivoli heeft haar trotse bezit, een Volkswagen Golf uit 1988, laten verbouwen vanwege de invoering van de milieuzone. "Er zit nu een geregelde katalysator in." Prijskaartje? 1900 euro.

Dick Zuijderwijk heeft vanwege de milieuzone zijn oude Volvo uit 1992 verkocht. Prijskaartje? "Ik heb hem gekocht voor 4000 euro en ik vond een koper voor 1400 euro. Ik heb dus een verlies van 2600 euro en ik had er graag nog jaren in gereden."

Joris Rockx rijdt in een roestige bestelauto van Renault uit 1983. Hij heeft zich niets aangetrokken van de milieuzone en is blijven rijden. Hij heeft meerdere boetes ontvangen. Prijskaartje? "Boetes in totaal 400 euro."

Onduidelijk is om hoeveel gedupeerde rijders het gaat. De VVD in Rotterdam wil dat de gemeente dat in kaart gaat brengen en de schade gaat vergoeden. "De rechter heeft een glasheldere uitspraak gedaan en ook gezegd dat beroep geen zin heeft", zegt VVD-raadslid Jan-Willem Verheij.

"Dus accepteer de uitspraak en ga de gedupeerden schadeloos stellen", vervolgt Verheij.

De VVD pleit voor een schadeloket. "Mensen hebben boetes gekregen en kosten gemaakt. Per mail, per post, per telefoon of aan de balie moeten gedupeerden hun schade kunnen indienen en vergoed krijgen.

Volgens de VVD gaat het om duizenden boetes. En honderden auto-eigenaren hebben kosten gemaakt voor de ombouw, stalling of verkoop van hun klassieke benzinewagen.

Genoegdoening van de gemeente

De gedupeerde autobezitters zijn strijdlustig en willen hun schade verhalen op de gemeente. Antoinet Trivoli: "Ja graag mijn onkosten terug. Een excuus zou ook op z'n plaats zijn."

Dick Zuijderwijk is zijn oude Volvo kwijt en krijgt die ook niet meer terug. "Ik zou het niet meer dan normaal vinden en netjes als de gemeente de mensen benadert die schade hebben geleden en een makkelijke regeling treft. Niet eentje waar ik heel veel papierwerk voor moet verrichten."

Ook Joris Rockx is van plan een schadeclaim bij de gemeente neer te leggen. "De boetes moeten terugbetaald worden en ik wil mijn parkeervergunning zo snel mogelijk terug. En een schadevergoeding omdat ik niet normaal gebruik heb kunnen maken van mijn auto."

Gemeente toch in hoger beroep

De gemeente Rotterdam is voorlopig niet van plan haar fout te erkennen en excuses aan te bieden. Wethouder Pex Langenberg zei woensdag in hoger beroep te gaan. Hij wil een nieuwe maatregel invoeren die auto's van vóór 1992 alsnog uit de stad weert.

De VVD noemt de milieuzone voor oude auto's symboolpolitiek, omdat ze te weinig effect hebben op de verbetering van de luchtkwaliteit.