CHIO TV Aflevering 1: De voorbereidingen

CHIO TV

Het toppaardensportevenement begint donderdag pas, maar op RTV Rijnmond blikken we nu al vooruit op het CHIO in het Rotterdamse Kralingse Bos. In de eerste aflevering van CHIO TV vertelt directeur Jan de Mooij alles over de vernieuwingen op het evenement.

Hij laat bijvoorbeeld het nieuwe dressuurstadion zien, legt uit wat er is veranderd aan de aankleding van het evenement en vertelt over de nieuwe zakelijke mogelijkheden. De komende dagen hoeft u bij Rijnmond niets te missen van het CHIO. Op donderdag en vrijdag is er in CHIO TV veel aandacht voor het paardensportevenement met daarin sfeerreportages, wedstrijdverslagen en interessante interviews. Op zaterdag en zondag is TV Rijnmond live bij de belangrijkste spring- en dressuurwedstrijden. Zo is op zaterdag de kür op muziek integraal te zien. Radio Ook op Radio Rijnmond is er veel aandacht voor het evenement. Op donderdag begeeft het programma Rijnmond Nu zich vanaf 16.00 tussen de paarden. In het sportprogramma op zondag is er tussen 14.00 en 18.00 uur vanzelfsprekend ook veel aandacht voor de Grote Prijs van de Rotterdamse Haven.