Zonne-energie zorgt voor verkoeling

Het Rotterdamse energiebedrijf Eneco heeft uitgerekend dat er op deze lange zonnige dagen net zoveel zonne-energie wordt opgewekt als drie gascentrales. De extra vraag naar energie vanwege bijvoorbeeld airconditionings, kan daardoor ruimschoots worden opgevangen.

"Airco's zijn echt enorme energieslurpers", zegt Lucien Wiegers van Eneco. "We gebruiken in Nederland op dagen als deze zo'n 10 procent meer energie. Dat is het equivalent van twee energiecentrales die volop moeten draaien om aan die vraag te voldoen."

Het aantal zonnepanelen is het afgelopen jaar zo toegenomen dat aan die extra vraag met gemak kan worden voldaan door middel van zonne-energie.

Er zijn niet alleen bedrijven, maar ook steeds meer particulieren die zonnepanelen op het dak hebben. Die profiteren natuurlijk flink van de langste dagen van het jaar: "Ja, we maken er echt een sport van om te kijken of het record van opgewekte energie weer wordt verbroken", zegt een panelenbezitter. "Voorlopig produceren we nu meer dan we verbruiken, want wij hebben geen airco!"