Van Emden vierde op NK tijdrijden

Jos van Emden heeft zich niet op het podium kunnen rijden bij het Nederlands kampioenschap tijdrijden. De wielrenner uit Schiedam moest Tom Dumoulin, Stef Clement en Robert Gesink voor zich dulden.

Voor Van Emden is het een tegenvaller want de specialist van LottoNL-Jumbo klopte Dumoulin vorige maand in de afsluitende tijdrit van de Ronde van Italië. De Limburgse winnaar van de Giro had toen zo veel in de bergritten gegeven dat hij vijftien seconden moest toegeven op Jos van Emden.

Het parcours van het NK liep ruim vijftig kilometer door Montferland.