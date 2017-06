Zonnegroet op het Schouwburgplein in Rotterdam

Zo'n vijftig mensen kwamen in Rotterdam woensdagochtend naar het Schouwburgplein om de dag te openen met Yoga. Het was namelijk Internationale Yoga Dag. Rotterdam had een - in yogakringen - bijzondere gast.

De Indiase yogi Sri Vijay Gopala was speciaal hierheen gekomen voor een sessie van een uur. Hij trapte af met de zonnegroet. Daarna was het de beurt aan de lichaams- en ontspanningsoefeningen. Ook de stembanden werden gebruikt. "Om 8.00 's ochtends beginnen met brommen, dat vind ik wel een beetje vaag ja", merkte een deelneemster droog op. Ze gaf toe dat ze er wat moeite had om in het 'nu' te komen. Verslaggever Jelle Gunneweg sprak niet alleen met de deelnemers. Ze deed ook zelf mee. Af en toe had ze wat moeite om haar lach in te houden. Ook lukte het niet altijd om de juiste pose aan te nemen én te houden. Een andere deelneemster was streng: "Je had een soort high end yoga verwacht. Maar dit is natuurlijk ook een editie die voor iedereen toegankelijk moet zijn. En dat jij er nu al mee stopt, zegt toch wel iets over je."