Van Vilsteren pakt met Oranje zilver op WK

Sjoerd van Vilsteren

Sjoerd van Vilsteren is er met het Nederlands team niet in geslaagd om voor een daverende stunt te zorgen op het wereldkampioenschap 3x3-basketbal. In de finale verloor de Barendrechter met zijn team van titelverdediger Servië met 21-18.

Eerder op de dag versloeg Nederland al Rusland en Slovenië en plaatste zich daardoor knap voor de finale. Gastland Frankrijk pakte uiteindelijk het brons. Het 3x3-basketbal, met teams van drie spelers die hun wedstrijden afwerken rond één basket, is sinds kort olympisch en zal in 2020 in Tokio op het programma staan. Eerder deze week gaf Sjoerd van Vilsteren op Radio Rijnmond uitleg over deze snel groeiende sport.