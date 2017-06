Geoffrey Berens zet punt achter loopbaan

Geoffrey Berens

Geoffrey Berens werkt eind juli zijn laatste wedstrijd als karateka af. De Dordtenaar stopt na de World Games in Polen op 34-jarige leeftijd. Berens was eind 2016 al van plan om een punt achter zijn loopbaan te zetten, maar wilde dit bijzondere evenement nog een keer meemaken. Omdat hij al erg lang meedraait mist Geoffrey Berens de echte motivatie om zich nog op te laden voor grote toernooien en hij wil meer tijd doorbrengen met zijn gezin. Daarnaast acht Berens de kans op plaatsing voor de Olympische Spelen van 2020 niet groot genoeg om daar zijn hele leven op in te richten.

Geoffrey Berens werd twee keer tweede op de wereldkampioenschappen karate en pakte één keer zilver en één keer brons op de Europese kampioenschappen. Bekijk hierboven de video van eind 2016 waarin Geoffrey Berens uitkwam op de Battle of the Teams in het Rotterdamse Topsportcentrum.