'Legaliseer lsd om ADHD te bestrijden'

De Rotterdamse Yvette de Wit (24) heeft er haar missie van gemaakt: ze wil dat de psychedelische drug lsd wordt gelegaliseerd voor zogeheten 'microdosering' om de aandachtsstoornis ADHD te bestrijden.

De Wit ontdekte de methode via het internet en is zelf gaan experimenteren met piepkleine hoeveelheden lsd. "Ik reageer heel vervelend op medicijnen als ritalin of Concerta, waar ik depressief en mat van word. Maar een hele kleine dosis lsd, opgelost in water en alcohol, geeft me een veel beter gevoel. Ik word er creatiever van, socialer en actiever."

De Wit benadrukt dat experimenteren gevaarlijk kan zijn, omdat al snel een te hoge dosis wordt genomen. Ook mag de drug maar eens in de vier dagen genomen worden, omdat het anders geen uitwerking meer heeft.

Discussie

De studente 'Advertising' aan de Willem de Kooning Academie heeft er zelfs haar afstudeerproject van gemaakt. "Ik ga het natuurlijk niet echt verkopen, want het is hartstikke illegaal, maar ik heb wel een merknaam, verpakking en een logo ontworpen."

De Wit hoopt hiermee de discussie op gang te brengen, omdat ze vindt dat de drug voor medicinaal gebruik gelegaliseerd zou moeten worden. Nu moest De Wit de lsd via een drugsdealer zien te bemachtigen. "En dat wil ik niet meer, want ik wil helemaal niets met die wereld te maken hebben. Dat voelt heel vervelend."

Psychose

Er is geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar lsd als medicijn tegen ADHD, maar in de Verenigde Staten wordt microdosering - in het illegale circuit - al langer toegepast om scherper en creatiever te worden.

Het Trimbos Instituut waarschuwt voor microdosering, omdat zelfs een kleine dosis lsd een psychose kan triggeren bij mensen die daar gevoelig voor zijn.