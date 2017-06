Beruchte camping van Rotterdammer Cees Engel sluit definitief

Cees Engel is het gevecht met de overheid beu

De beruchte camping Fort Oranje van Rotterdammer Cees Engel gaat definitief dicht. De gemeente Zundert kondigde twee weken geleden aan dat de camping moest sluiten vanwege onder meer de criminaliteit en de zeer slechte omstandigheden waarin de bewoners leven.

Engel kreeg twee weken de tijd om bezwaar te maken tegen de sluiting, maar gaat nu dus akkoord, omdat hij het gevecht tegen de overheid beu is.

De bewoners van de camping in het Brabantse Rijsbergen krijgen donderdag een brief dat het vakantiepark over anderhalve week sluit.

De camping van de Rotterdammer werd bekend bij het grote publiek nadat het te zien was in een docusoap van SBS6. Daaruit bleek dat de voormalige familiecamping nu vooral wordt bewoond door mensen met schulden en mensen die nergens anders terecht kunnen.

Cees Engel was eerder actief in Rotterdam. De gemeente kocht hem uit, omdat hij een slechte huiseigenaar zou zijn.