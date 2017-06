Treinreizigers verrast door politietraining in Schiedam

Op station Schiedam Centrum is donderdag een politietraining bezig. Veel reizigers wisten van niets en keken verbaasd op toen ze veel politieagenten en politiehonden zagen.

Op sociale media vragen forenzen zich af wat er aan de hand is. De politie laat weten dat het onderdeel van een tweedaagse training is.

"Agenten leren nieuwe technieken en bestaande technieken worden weer even opgefrist. Het is onderdeel van een standaard trainingsprogramma van de politie", zegt een woordvoerder.

Een deel van dat programma wordt 'binnen' gedaan, maar het is ook belangrijk om in de buitenruimte aan de slag te gaan: hoe observeer je mensen, wat doe je met je publiek, hoe spreek je mensen aan, het zijn onderdelen die politiemedewerkers eens in de zoveel tijd moeten bijspijkeren.

Volgens de politie duurt de training tot in de loop van de middag.