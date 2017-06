Meisjesteam uit Maassluis is Nederlands kampioen schoolvoetbal

Het is ze gelukt. Het meisjesteam van basisschool De Groene Hoek uit Maassluis is Nederlands kampioen schoolvoetbal geworden. Ze wonnen de finale met 2-1.

De meiden uit groep 6 speelden woensdag vier poule-wedstrijden en wonnen uiteindelijk de beker. Zij mogen zich nu een jaar lang kampioen van Nederland noemen.

De trotse school had donderdagochtend een huldiging georganiseerd op het schoolplein in het bijzijn van ouders en leerlingen. 's Middags komt wethouder Kees Pleijsier langs, en later mogen de kampioenen naar burgemeester Ed Haan, die een verrassing voor ze heeft.

Basisschool De Dijk speelde woensdag ook in de finale, en zit vlak naast De Groene Hoek in Maassluis. Zij werden uiteindelijk vierde.

Dit jaar deden 5800 basisscholen mee aan het KNVB Schoolvoetbaltoernooi. Uiteindelijk speelden de beste 23 teams woensdag de finales in Zeist.

Drie elftallen kwamen uit onze regio: de twee meisjesteams uit Maassluis en een jongensteam van de Johan Friso basisschool uit Dordrecht.