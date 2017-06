Rockanjenaar aan huis gekluisterd door zonneallergie

Marius Dekker liep al 30 jaar rond met klachten voordat hij erachter kwam dat hij een zonneallergie heeft. Nu de langste dag van het jaar achter de rug is, hoopt hij dat de rest van de zomer ook snel voorbij gaat. Want al die zonnestralen bezorgen hem alleen maar ellende.

Dekker krijgt ontstekingen op zijn huid als hij langer dan een kwartier in daglicht rondloopt. Ook zijn thuis de ramen afgeplakt met UV-werende folie. En als de zon op het huis staat, gaat het zonnescherm omlaag en doet hij de lamellen dicht.

De effecten van de zonnestraling worden te lijf gegaan met medicijnen. "Ik slik pillen die afstoting van organen moeten voorkomen na een transplantatie", zegt Dekker. Daarnaast heeft hij zes verschillende zalfjes die hij moet opsmeren.

Moestuin

Wanneer in de zomer de 'koperen ploert' al vroeg op komt en pas 's avonds laat weer onder gaat, zit Dekker noodgedwongen thuis met het zonnescherm voor de ramen.

Het enige uitje van de gepensioneerde Dekker is zijn moestuin. Hij gaat er in de zomer vrijwel dagelijks naar toe: hij vertrekt om 04.30 uur en zorgt dat hij voor zonsopkomst weer thuis is.

Klachten

Marius Dekker liep al 30 jaar met klachten rond, maar had die nooit verbonden aan de straling van de zon. "Eerst dachten ze dat het psoriasis was', aldus Dekker.

"Ik heb alle mogelijke behandelingen gehad, totdat ik zeven jaar geleden naar een specialist in Utrecht werd verwezen. Die vertelde dat het om een zonneallergie ging."

Sociaal leven

Zijn sociale leven heeft flink te leiden gehad onder zijn aandoening: "Ik heb niet veel vrienden. Dat kringetje is in de jaren steeds kleiner geworden."

Ook een eenvoudig restaurantbezoek is een puzzel. Het moet er bijvoorbeeld wel donker zijn. Op vakantie gaan Marius en zijn vrouw ook niet meer.

"Het is eigenlijk een ontiegelijk saai leven", erkent Dekker. En dan heb ik gewoon het geluk dat mijn vrouw mij bijstaat. Ze doet zo veel voor mij!"

Toch is Dekker helemaal niet terneergeslagen. Hij geniet van zijn regelmatige gang naar de moestuin. En thuis heeft hij in zijn routine zoveel dingen ingebouwd dat hij vaak nog tijd tekort komt. "Je hoort mij niet klagen hoor. Ben je gek, ik heb best wel lol in mijn leven hoor."