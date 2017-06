CHIO voelt als thuiskomen voor bondscoach Van der Schaft

Rien van der Schaft woont al jaren in Apeldoorn, maar toch voelt het paardensportevenement CHIO in Rotterdam voor hem als thuiskomen. De nieuwe bondscoach van de dressuurploeg komt hier namelijk vandaan en heeft zelf nog gereden in het Kralingse Bos.

"Buiten dat ik Rotterdammer ben heb ik vier jaar op de Rotterdamse Manage gewerkt," vertelt Van der Schaft over zijn roots. "Daarna ben ik voor mijzelf begonnen, maar de specifieke band met deze stal blijft natuurlijk. Dat geeft toch een extra gevoel, heel bijzonder."

Van der Schaft is sinds een halfjaar de nieuwe bodnscoach van de dressuurploeg, die donderdag begint op de openingsdag van het CHIO met de landenwedstrijd. "Het bevalt heel goed. Werken met topmensen is het leukste wat er is, op het hoogste niveau met mensen met dezelfde drive als ik heb," vertelt hij over de eerste maanden.

Een eyecatcher op het CHIO is de nieuwe combinatie van Olympiër Edward Gal en zijn nieuwe paard Zonik. Het is de tweede internationale wedstrijd voor Edward Gal met zijn nieuwe paard. "Ik heb er hoge verwachtingen van. Het is nog een jong paard, 9 jaar is erg jong voor de Grand Prix. Maar we moeten altijd kijken hoe dat gaat in de praktijk."