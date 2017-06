Klein groepje verantwoordelijk voor gros klachten Rotterdam The Hague Airport

De meeste klachten van geluidsoverlast van Rotterdam The Hague Airport worden gemeld door een klein groepje mensen. Vorig jaar kwamen bij de Milieudienst Rijnmond 13.388 klachten binnen van vliegtuiggeluid. Meer dan de helft daarvan kwam van 15 mensen.

Mensen klagen vooral over verstoring van hun nachtrust en dat ze elkaar moeilijk kunnen verstaan in huis. De meeste overlast ervaren ze vroeg in de ochtend en laat in de avond.

Klein groepje

Het groepje van 15 was verantwoordelijk voor 8055 klachten. De rest kwam van ruim 800 adressen.

Schiedam

Veel belletjes kwamen uit Schiedam en die gaan met name over vertrekkende vliegtuigen.

De milieudienst adviseert betrokken partijen dan ook om onderzoek te doen naar die vluchtroute.