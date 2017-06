Topsportcentrum decor WK-kwalificatie damesvolleybal

De Europese volleybalbond CEV heeft het Topsportcentrum Rotterdam aangewezen als decor voor het beslissende WK-kwalificatietoernooi voor de volleybaldames. Ook het Nederlands team is aanwezig. Het toernooi wordt in augustus dit jaar gespeeld.

De Nederlandse dames strijden in Rotterdam samen met België, Bulgarije, Tsjechië, Griekenland en Slovenië om de laatste twee tickets voor het WK van 2018 in Japan.

Het team van bondscoach Jamie Morrison wist zich in juni niet te plaatsten tijdens het eerste kwalificatietoernooi in Azerbeidzjan. In Bakoe verloor Nederland van het gastland, waardoor het als tweede eindigde.