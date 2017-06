Feyenoord-doelman Bijlow in EK-selectie Onder 19

Justin Bijlow

Keeper Justin Bijlow is opgenomen in de definitieve selectie van Oranje Onder 19 voor het EK, dat vanaf 2 juli wordt gespeeld in Georgië. Ook verdediger Robin Zwartjens, die afgelopen seizoen uitkwam in Feyenoord Onder 19, behoort tot de selectie van coach Maarten Stekelenburg.

De voorbereiding op het toernooi begint op 24 juni met een trainingsstage in Noordwijk, die op 27 juni wordt afgesloten met een oefenwedstrijd tegen AA Gent Onder 21. Op 29 juni reist de selectie af naar Georgië. Oranje Onder 19 neemt het in de groepsfase van het EK op tegen Duitsland (3 juli), Engeland (6 juli) en Bulgarije (9 juli). De finale van het EK wordt op 15 juli gespeeld in Tbilisi.