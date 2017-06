Taakstraffen voor sigarettensmokkel

De sigaretten zaten verstopt in containers met meloenen.

De Rotterdamse rechter heeft taakstraffen opgelegd voor de smokkel van zes miljoen sigaretten uit Griekenland. Een van de vijf verdachten werd vrijgesproken.

De sigaretten zaten verstopt in containers met meloenen. Over de zending was geen accijns betaald.

Justitie ziet Perry W. uit Hellevoetsluis als hoofdverdachte. Zij eiste anderhalf jaar cel tegen de man. De rechter achtte alleen het bezit van de sigaretten bewezen en kwam daarom uit op een taakstraf van 200 uur.

Perry W. is in het verleden veroordeeld als chauffeur van het fatale Dover-transport in 2000, waarbij 58 Chinezen omkwamen.