Wethouder Eerdmans laat onderzoek doen naar vliegenplaag Heijplaat

Door de overlast kunnen bewoners nauwelijks in de tuin zitten

De Rotterdamse wethouder Joost Eerdmans laat het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen uit Wageningen onderzoek doen naar de vliegenplaag op Heijplaat. Hij zei dat in reactie op vragen van de Rotterdamse PvdA-fractie.

De vliegen en stank op Heijplaat worden veroorzaakt door vuilverwerkingsbedrijven Suez en Van Gansewinkel. De bewoners worden er gek van en klagen er al jaren over. Ook bij de Milieudienst Rijnmond komen aan de lopende band klachten binnen.

De overlast is zelfs zo erg dat de bewoners met het zonnige weer nauwelijks in hun tuin kunnen zitten.

"Als we met dit mooie weer barbecueën, dan eten we het binnen op. Ik heb al eens een vlieg gevonden in de spinazie van mijn dochtertje", zei Sandra Evers woensdag tegen Rijnmond.

De PvdA wil deze bedrijven het liefst laten verkassen naar de Maasvlakte.

Eerdmans verwacht volgende week de resultaten van het Wageningse onderzoek.