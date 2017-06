Rotterdamse docent vast voor ontucht

Een Rotterdamse docent zit vast voor ontucht met drie kinderen. In ieder geval een van de slachtoffers zou een leerling van de man zijn geweest.

In alle gevallen ging het volgens justitie om betastingen. Hij zou ook ontucht hebben gepleegd met zijn eigen kind.

De 38-jarige verdachte was docent Engels op de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad (GSR) in Rotterdam.

Bij hem thuis in Nieuwerkerk aan den IJssel is kinderporno gevonden. Het gaat om zogeheten selfies waarbij de verdachte zelf naakt is, in aanwezigheid van kleine kinderen: een jongen en twee meisjes tussen de 1 en 6 jaar.

De man moet vrijdag voor de rechter in Den Haag verschijnen. Dan wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld.