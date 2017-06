17-jarige Belg aangehouden voor gewelddadige woningoverval

Weet u het nog? Een 87-jarige Surinaamse vrouw, moeder van acht kinderen, werd op 26 september 2016 overvallen in haar eigen woning aan de Gaffelstraat in Rotterdam. Ze lag 8 dagen in het ziekenhuis om te herstellen van het toegepaste geweld. Er waren bijzonder weinig aanknopingspunten in deze zaak. Toch is er nu iemand aangehouden.