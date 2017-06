Turnster Naomi Visser naar Topsport Noord

De Papendrechtse turnster Naomi Visser verlaat de regio Rijnmond om dagelijkse te gaan trainen bij Topsport Noord in Heerenveen. Voor de 15-jarige kersverse Nationaal Kampioen op brug is het de volgende stap in haar professionele turncarrière.

Naomi Visser blijft uitkomen voor O&O Zwijndrecht, maar zal de dagelijkse trainingen in Friesland volgen. Onder begeleiding van coach Jacky Dollee (O&O Zwijndrecht) heeft zij zich de afgelopen jaren weten te plaatsen voor zowel de Jong Oranje selectie als dit jaar voor de eerste Oranje selectie.