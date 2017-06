Rijnmond Nu LIVE vanaf het CHIO

CHIO van start in Rotterdam

Rijnmond Nu is LIVE vanuit het Kralingse bos bij het Concours Hippique International Officiel : het CHIO. De 69e editie alweer! Ooit begonnen in 1948 om 'Rotterdam een evenement te geven', door Job Dura.

Het CHIO heeft in de jaren daarna voor verschillende uitdagingen gestaan. Niet altijd gesteund door de Rotterdamse politiek. Maar nu kunnen we spreken van een Concours met internationale allure!

Wat gebeurt hier allemaal? Hoe groot is de 'paardenbusiness'? En hoe bijzonder zijn deze edele dieren?

Laat je verrassen en steek er ook nog eens wat van op door te luisteren naar Rijnmond Nu, live bij het CHIO.

