Verenigde Staten wint eerste landenwedtrijd CHIO 2017

Diederik van Silfhout na zijn kür met FOUR SEASONS 19

De FEI Nations Cup Dressage Grand Prix Dressuur op de openingsdag van het CHIO 2017 in Rotterdam is gewonnen door het team van de Verenigde Staten. Nederland eindigde voor eigen publiek in het Kralingse Bos op de tweede plek.

Madeleine Witte-Vrees (75.660 %), Hans Peter Minderhoud (73.400 %), Edward Gal (73.020 %) en Diederik van Silfhout (72.320) %, niet meegenomen score) zetten gezamenlijk een prima resultaat neer met een totaalscore van 222.080 %. Maar het team uit Amerika, met name Laura Graves (79.460 %) was van buitengewone klasse op donderdag. Achter de Verenigde Staten en Nederland eindigde Zweden op een knappe derde plaats in Kralingen.