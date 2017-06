ARCHIEF RIJNMOND 18 juni 2017 - Oplichter

Afgelopen week heb ik voor een dilemma gestaan. En ik heb de verkeerde keuze gemaakt.Ik heb gekozen voor het pad van oplichter.

Het zit zo.

Mijn vrouw en ik wilden naar Venetië en via een grote boekingssite had ik voor vijf dagen een hotel geboekt in die waterrijke stad.

We zouden ter plekke betalen.

Bij aankomst deed de hoteluitbater ons een voorstel.

Hij kon ons de geboekte kamer geven, naast de ontbijtruimte, maar toevallig was de mooiste kamer van het huis, de kamer met uitzicht op een idyllisch pleintje, vijf dagen lang onbezet. Die konden we óók krijgen, zonder iets te hoeven bijbetalen, als we onze reservering via die site annuleerden en alsnog rechtstreeks aan hem de afgesproken kamerprijs voldeden.

Oei. Lastig.

Ik snapte wat het voordeel was voor de uitbater: die hoefde niks, of minder, af te dragen aan de lui van die site waar ik hem had gevonden.

En nadat ik die mooiere kamer had gezien, snapt ik ook wat òns voordeel was.

Maar deugen deed dit natuurlijk niet.

Dit riekte naar oplichting.

Ik wist echt niet wat ik moest doen.

Het overviel me.

Ik was ook een beetje te moe voor zo’n beslissing na een iets te korte nacht.

En mijn vrouw hield zich op de vlakte.

‘Nou, vooruit,’ zei ik uiteindelijk tegen de man van het hotel. ‘Maar ik doe het voor jou.’

Even later heb ik vanaf het vorstelijke bed in onze mooie hotelkamer inderdaad onze officiële reservering geannuleerd.

Maar al binnen een half uur had ik er spijt van. Mijn geweten begon op te spelen. Ik had meegewerkt aan een zekere vorm van fraude.

En wat nou als ze van die boekingssite vragen gingen stellen? Ik kan heel slecht liegen. Ging ik dan de boel zo verdraaien dat ik er voor mezelf nog mee wegkwam? Of speelde ik open kaart? Of ging ik gewoon niet antwoorden?

In mijn hoofd buitelden de vragen zo over elkaar dat ik vreesde dat ik er niet van zou kunnen slapen.

Voordat we het licht uitdeden hadden mijn vrouw en ik het erover.

Over zo’n dilemma waar je plotseling voor komt te staan.

Zij kent door haar werk nogal wat verhalen uit de oorlog. In de oorlog hebben mensen met aanzienlijk grotere dilemma’s te maken gehad. Snel een keuze moeten maken. Een keuze die het verschil kan betekenen tussen leven en dood. Voor jou, of voor anderen.

‘Stel je voor,’ zei ze, ‘dat het oorlog is, dat je een gezin hebt met kleine kinderen, dat je doodsbang bent dat die kinderen wat overkomt … en nou klopt er een joodse vriend van je aan die een onderduikadres zoekt. Het kan zijn dat je die vriend – onder de druk van het moment - weigert. Dat je zo iemand de deur wijst. En dat je daar vervolgens je leven lang een schuldgevoel over hebt.’

Ja, dat kan. Daar waren we het over eens.

Het leek ons ook heel goed mogelijk dat je in de ene situatie een beslissing neemt die wèl als heel nobel wordt gezien, en in een andere situatie juist weer eentje die als ronduit laf wordt beschouwd.

In het ene geval … ben je een held, in het andere … een lafbek.

Geen van die twee kwalificaties typeert jou natuurlijk helemaal, het zit allebei in je.

Nou goed, wij hebben een mooie kamer gehad in Venetië, en ik moet verder leven met de wetenschap dat in mij in elk geval óók een beetje een oplichter schuilt.



