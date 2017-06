CHIO Rotterdam stilgelegd vanwege onweer

Het paardensportevenement CHIO in Rotterdam is donderdag korte tijd stilgelegd. De leiding deed dat uit voorzorg vanwege het slechte weer.

De paarden werden tegen het einde van de middag terug naar de stal geroepen. ''We hebben de afgelopen anderhalf uur in een crisisteam bij elkaar gezeten'' zei directeur Jan de Mooij rond 16.45 uur.

''De regen is vervelend, maar onweer in een bos is altijd vervelend. Het publiek is opgeroepen om zoveel mogelijk in de tenten te blijven.''

Rond 18.00 uur was het onweer weggetrokken en kwam het evenment weer op gang. Het CHIO duurt tot en met zondag.