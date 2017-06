Zwijndrechtse maakt engeltjesjurken voor overleden kindjes

Bij een uitvaart of crematie dragen de overledenen vaak hun mooiste jurk of pak. Maar voor te vroeg geboren kinderen die overlijden, zogenaamde prematuren, was er tot voor kort helemaal geen lijkkleding. Een Zwijndrechtse heeft daar verandering in gebracht.

JoAnne van der Est merkte op een pijnlijke manier zelf dat er voor overleden baby's geen speciale lijkwades waren. ''Dit is ontstaan omdat het bij ons heel dichtbij in de privésfeer is overkomen en er was niets om het kindje aan te kleden.'' ''Ik ben zelf op het internet gaan zoeken om waardig afscheid te nemen en dat was er niet en toen heb ik mijn trouwjurk maar verknipt'', zegt Van der Est. De Zwijndrechtse richtte de stichting Floor de Lis op. Zonder winstoogmerk levert ze de kleertjes nu aan bijvoorbeeld ziekenhuizen in het land. ''Ziekenhuizen krijgen ze aangeleverd. in elke maat drie stuks. Ouders kunnen daar dan uit kiezen. ''Dit is bijvoorbeeld een 'cocoontje' waar het kindje ingelegd kan worden. Er zit een dekentje en matrasje in en het wordt netjes in een doosje aangeleverd.'' De kleertjes worden gemaakt van gedoneerde trouwjurken. De stichting heeft al honderden jurken gekregen uit het hele land en krijgt nog dagelijks zo'n twintig nieuwe pakketen binnen.