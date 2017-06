Journalist ernstig bedreigd door man

Het kampioenschap van Feyenoord is binnen maar het zal u niet ontgaan zijn dat het een spannende race is geweest. De uitwedstrijd bij tegen Ajax bijvoorbeeld was een spannend moment. De wedstrijd wordt hier op het stadhuisplein door duizenden Feyenoord-aanhangers bekeken. En niet iedereen kan daarbij zijn agressie onder controle houden.