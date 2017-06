Vlindertuin, vlinderfilm, verhalen uit de keuken van Ap Halen en de seizoenen van Trompenburg Tuinen in Chris Natuurlijk van 24 juni

Maak van je tuin een kroeg voor vlinders

In een weelderige tuin in het centrum van Rotterdam vertelt Kars Veling van de Vlinderstichting hoe je van je tuin een kroeg voor vlinders kunt maken of nog beter, een kraamkamer!

Vlinders volgen

De Rotterdamse kunstenaar Rogier Maaskant filmde vlinders in de tuin, met zijn telefoon. In Vlinders volgen zijn de beelden vertraagd afgespeeld en zie je pas echt wat de vlinders allemaal uitvoeren in hun korte leven. De opening van Vlinders volgen is op 1 juli in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam.

De seizoenen van Trompenburg door Willem van Hest

Zijn het de bomen, de bloemen, de mensen of de dieren? Wat maakt Trompenburg Tuinen & Arboretum nu zo mooi? Met het project Trompenburg & Willem van Hest zoekt kunstenaar en schrijver Willem van Hest in drie seizoenen een antwoord in de tuin. Chris Natuurlijk wandelt met de Rotterdamse kunstenaar door de tuin. Onderweg moeten ze de verleidingen zien te weerstaan van De Tuin der Lusten , een theatrale wandeling door de tuin in het kader van het Midzomerfestival Kralingen

Verhalen uit de keuken van Ap Halen

Noem Mixtie geen kookboek. Het is een boek met recepten en verhalen uit het leven van Albert Kokosky Deforchaux en Ap Halen , zijn Indo-take-away in Rotterdam-Delfshaven.

Over Chris Natuurlijk

Waar hoor je over mooie parken, goede boeken of leuke wandelingen? Wat is de beste plek om duurzaam te dansen? Festivals, evenementen, lezingen en tentoonstellingen. Je hoort er meer van bij Chris Natuurlijk! Elke zaterdag van 08.00 tot 09.00 op 93.4 Radio Rijnmond.