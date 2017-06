Joke Bruijs 50 jaar in het vak

De Rotterdamse zangeres en actrice Joke Bruijs zit vijftig jaar in het vak. Op 15-jarige leeftijd begon haar carrière bij het Vara Dansorkest.

"Ik vond het toen heel normaal dat ik dat deed. Ik kreeg ietsje eerder vrij van school op woensdagmiddag en dan ging ik met mijn moeder met de trein naar Hilversum", vertelt Joke Bruijs bij Middag aan de Maas op Radio Rijnmond.

"Dan zong ik een paar liedjes en daarna kreeg ik m'n loonzakje: 35 gulden bruto. Wij hadden het thuis niet breed, dus van dat geld kochten we het treinkaartje voor de terugreis. Maar eerst gingen we samen een Chineesje pakken. Dat zijn hele leuke herinneringen".

Joke Bruijs is een uur te gast bij Marcia Tap in Middag aan de Maas. Rijnmonds Muzikale Voddenman Roland Vonk is erbij want in zijn archief is natuurlijk van alles te vinden uit de rijke carrière van Bruijs.

Van het eerste plaatje dat Joke maakte: 'Als een vogel zonder vleugels' uit 1968 tot haar laatste CD, de jubileum CD 'Young at Heart' uit 2017.

Debuut op 65e



Vijftig jaar muziek maar, vertelt Joke Bruijs: "Ik maak nog steeds m'n debuut. Vorige week stond ik op het jazzfestival in Bergen op Zoom, komen er mensen naar me toe die zeggen dat ze zo genoten hebben en dat ze niet wisten dat ik kon zingen".

De impact van de televisieserie 'Toen was geluk heel gewoon' is groot. Kennelijk blijft dat bij veel mensen toch het meest hangen. "Ik ben er niet door gefrustreerd. Ik vind het wel leuk, maar ik nog m'n debuut op m'n 65e".

Talentenjacht



Maar ze weet ook nog precies wat ze zong op haar eerste talentenjacht. Die was in het AMVJ-gebouw naast het Rijnhotel in Rotterdam. De avond werd gepresenteerd door Jos Brink. De Italiaanse Gigliola Cinquetti heeft in dat jaar (1964) het songfestival gewonnen met Non ho l'eta. Sandra Reemer heeft de Nederlandse cover opgenomen: 'Als jij maar wacht'.Dat nummer zingt Joke Bruijs op de talentenjacht. "En ik won".

In de uitzending van Middag aan de Maas hoor je naast het gesprek over over haar carrière ook veel muziek van Joke Bruijs. Onder meer haar eerste single, een duet met oud-burgemeester André van der Louw, prive-opnamen met haar broer en uiteraard ook werk van de jubileum CD Young at Heart.

Het jubileum wordt zondag 25 juni gevierd in de Doelen in Rotterdam met de voorstelling: The First Lady of Rotterdam, Joke Bruijs met het North Sea Symphonic Bigband Orchestra onder leiding van Frits Landesbergen.