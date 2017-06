Enquete afvalinzameling

In Nederland is de afvalinzameling in elke gemeente anders geregeld. De ene gemeente haalt het afval op aan huis, in de andere gemeente moeten bewoners het zelf naar ondergrondse containers brengen.

Ook in de afvalscheiding zijn er verschillen. Bij de één staan er maar liefst drie kliko's in de tuin, terwijl de ander met zijn vuilniszak naar de container moet. De één heeft de luxe dat papier wordt opgehaald, de ander brengt het zelf weg. Glas en plastic moeten meestal apart worden weggebracht.