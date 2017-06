Woningbranden door blikseminslagen in regio

Zuid-Beijerland. Foto: 112 Puttershoek

Op meerdere plekken in Zuid-Holland Zuid is donderdagmiddag de bliksem ingeslagen. Het gaat om plekken in bijvoorbeeld Dirksland, Zuid-Beijerland en Ridderkerk

In Dirksland ontstond brand als gevolg van de inslag. Het vuur was snel geblust. Niemand raakte gewond. In Zuid-Beijerland sloeg de bliksem in de mechanische ventilatieinstallatie van een rijtjeshuis aan de Romeet. Er ontstond geen brand, maar wel veel schade op de zolder van het pand. Ook bij naastgelegen woningen viel de elektriciteit uit. Ook aan de Prinsenstraat in Ridderkerk was brand door blikseminslag. Net buiten de regio, in het Westland, was het ook flink raak. In Honselersdijk sloeg de bliksem een schoorsteen van een dak. Het onweer trok rond 18.00 uur uit de regio richting het zuiden van het land.