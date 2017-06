Dordtse Damiatebrug nog twee weken open

De Damiatebrug in Dordrecht blijft nog twee weken open staan. Het meeste fotogenieke bruggetje van Dordt hapert al een maand, maar kan sinds zondag helemaal niet meer dicht.

Experts hebben de brug bekeken en het euvel gevonden.

"Er is een as gebroken in de motor aan de kant van de Kuipershaven", zegt Ton Verwaart van de gemeente.

"Er is een nieuwe as besteld, maar die moet speciaal gemaakt worden. Dat duurt anderhalve week en daarna kost het nog twee dagen om die in te bouwen", rekent hij voor.

Anderhalf jaar geleden kreeg de brug aan weerszijden een nieuwe motor. Verwaart: "Gelukkig zit hij dus nog in de garantie. We gaan namelijk uit van een fabricagefout."

Omwonenden reageren laconiek op het feit, dat het bruggetje niet meer dicht wil.

"Het was mij niet eens opgevallen", zegt een bewoonster van de Kuipershaven. Anderen geven aan, dat ze 'm zelf amper gebruiken.

Toch wordt er ook gemopperd.

"Ik kijk de hele dag tegen die geopende klep aan", zegt een bewoner van het Damiatebolwerk. "En ik denk dat het Patriciërshuis heel wat bezoekers misloopt, want toeristen lopen daar niet voor om."