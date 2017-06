CHIO TV Aflevering 2: CHIO in gang gezet

CHIO

RTV Rijnmond staat deze dagen in het teken van CHIO Rotterdam. In de tweede aflevering van CHIO TV is er bijzondere aandacht voor de Nederlandse dressuurruiters.

We volgen in de aflevering met name Edward Gal, die in het Kralingse bos met twee paarden deelneemt: Glock's Voice en het jonge paard Glock's Zonik. De komende dagen hoef je sowieso niets te missen van het CHIO. Ook vrijdag is er in CHIO TV veel aandacht voor het paardensportevenement met daarin sfeerreportages, wedstrijdverslagen en interessante interviews. Op zaterdag en zondag is TV Rijnmond live bij de belangrijkste spring- en dressuurwedstrijden. Zo is op zaterdag de kür op muziek integraal te zien. Bekijk boven dit bericht aflevering twee van CHIO TV.