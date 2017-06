'Rotterdams vliegveld rommelt met cijfers'

Het rapport waarmee de directie van Rotterdam The Hague Airport de uitbreiding van het vliegveld wil rechtvaardigen, klopt niet. Aan de hand van nieuwe informatie blijkt dat het vliegveld cijfers anders heeft gebruikt. Dat zegt Statenlid Berend Potjer (GroenLinks).

''Het vliegveld rommelt met cijfers'', aldus Potjer. ''Na maanden van touwtrekken hebben we eindelijk de uitleg gekregen via de provincie Zuid-Holland. Daaruit blijkt dat Rotterdam The Hague Airport (RThA) de getallen heel anders interpreteert. Onterecht en onjuist.''

Van de 163 miljoen voordeel voor de regionale economie die RThA in het rapport voorrekende, blijft in werkelijkheid nog maar een fractie over.

Berend Potjer: ''Landelijk gezien is er zelfs helemaal geen plus meer. En daar draait het verzoek om uitbreiding toch om? Alle reden om daar nog over te praten, is wat mij betreft helemaal weggevallen.''

Tijd

Het draait in het verhaal om de tijd die de reiziger aflegt vanaf aankomst op het vliegveld naar het vliegtuig. Hoe sneller je met jouw koffers bij de gate bent, hoe groter de economische winst is.

Rotterdam scoort daarmee een enorme winst ten opzichte van Schiphol, staat in de maatschappelijke kosten/baten-analyse (MKBA) van RThA. Volgens het rapport ben je in Rotterdam in 40 minuten van het vervoermiddel naar je vliegtuigstoel. In Schiphol duurt dat 135 minuten.

Maar, zo blijkt uit informatie van de provincie die RTV Rijnmond inzag, daar is ook het winkelen en het hangen bij de gate in meegenomen. ''En dat is onjuist'', concludeert Potjer. ''Als je de effectieve tijd van balie naar vliegtuig berekent - en daar draait het om in zo'n analyse - is er in werkelijkheid een verschil van 22 minuten tussen beide luchthavens. Dat maakt het economisch voordeel miniem.''

Vliegveld

Steven van der Kleij van het vliegveld ziet geen reden om iets te veranderen. ''Wij blijven achter onze cijfers staan.''

Ecorys maakte het rapport voor het vliegveld. Het kreeg de cijfers over Schiphol van Rotterdam The Hague Airport. En daaraan is volgens een woordvoerder niets meer toe te voegen.

Gemeenteraad

De gemeenteraad van Rotterdam besluit donderdagavond over een advies aan de minister van Infrastruur en Milieu over de toekomst van het vliegveld.

Het voorstel is om uitbreiding van de geluidruimte van het RThA niet toe te staan.