25 jaar later: De Mariniers en de junks van Perron 0

De mariniers en Rotterdam zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar ze kenden een toppunt in hun populariteit in 1992. Een groep mariniers probeerde op 22 juni 1992 de junks bij Rotterdam Centraal ‘een lesje te leren’. Dat die poging niet lukte, daar maalde niemand om. Eindelijk deed iemand iets.

Perron 0 was veel Rotterdammers een doorn in het oog. Het project van dominee Visser begon in 1987 als een opvangplek en dagbesteding voor drugsverslaafden. Maar de aanloop was zo groot, dat de overlast van Perron 0 ook steeds groter werd.

Meerdere keren kwam het tot vechtpartijen onderling (zelfs met doden tot gevolg) en confrontaties met taxichauffeurs.

Schoonveegactie

Wat nou precies de aanleiding was voor de mariniers om Rotterdam Centraal ‘schoon te vegen’ is nooit helemaal opgehelderd. In de dagen na de poging gaan verhalen rond dat de vrouw van een korporaal was lastiggevallen bij het station. Dat is ook het verhaal dat de mariniers hebben verklaard tegen de politie.

Maar mogelijk zijn er meer aanleidingen. Het Nederlands Elftal had op het EK van 1992 die avond verloren van Denemarken in de halve finale. Veel mariniers waren al in de stad. Mogelijk is het idee spontaan ontstaan, maar dat lijkt onwaarschijnlijk.

Want volgens de mariniers waren er geen officieren bij de actie betrokken. Maar ze zouden wel op de hoogte zijn geweest. Net als de politie, maar door wie zij zijn ingeseind is nooit helemaal duidelijk geworden.

Agenten zijn in de buurt, als de eerste mariniers op het Stationsplein komen. Er worden klappen uitgedeeld en achttien mariniers worden in de boeien geslagen vanwege openlijk geweld. De rest weet te ontkomen, omdat taxichauffeurs aanbieden de mariniers terug te brengen naar de kazerne.

Uiteindelijk wordt er geen enkele marinier vervolgd, omdat er geen strafbare feiten zijn gepleegd door het snelle optreden van de politie, zegt justitie.

Nasleep

De actie maakt heel wat los in Rotterdam. De politie krijgt meer dan honderd telefoontjes binnen van woedende mensen, omdat de mariniers zijn opgepakt. “Het doel is misschien goed, maar je mag niet het recht in eigen hand nemen”, zegt een woordvoerder van de politie.

Niet veel later wordt Perron 0 verplaatst naar de andere kant van het station. “Dit is het gevolg van de actie van de mariniers”, zegt een van de taxichauffeurs daarna. Twee jaar later wordt Perron 0 definitief gesloten.

