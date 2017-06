VIDEO: Extra verkoeling voor olifanten in Blijdorp

Het was vroeg in de middag zo warm dat verzorgers in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam extra maatregelen namen om de dieren verkoeling te bieden.

'Onze oudste olifant, Irma van 46 jaar, loopt weg of komt niet als we natspuiten. Nu komt ze zelfs in het bad staan en dat geeft wel aan dat het ook voor haar te warm is,' vertelt Kasper Willebrandst, dierenverzorger in Blijdorp. De temperatuur tikte donderdag op sommige plekken in de regio ruim dertig graden celsius aan. Tegen het einde van de middag begon het flink te onweren en te regenen. Dat had een flinke daling van de temperatuur tot gevolg.