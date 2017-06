Said Kasmi lijsttrekker D66 in Rotterdam

Na een internetverkiezing onder alle leden heeft D66 in Rotterdam donderdagavond Said Kasmi aangewezen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.

Hij versloeg in die stemmenstrijd in drie stemrondes drie andere kandidaten, onder wie in de laatste stemronde de huidige fractievoorzitter Samuel Schampers.

Kasmi kreeg daarin 60 procent van de 525 uitgebrachte stemmen. Ongeveer de helft van de circa 1100 lokale partijleden deed mee aan de verkiezing.

Kasmi (41) is interimdirecteur van het landelijk partijbureau van D66 en van 2015 tot en met 2016 landelijk bestuurslid van die partij. Daarnaast is hij lid van Provinciale Staten in Zuid-Holland. Eerder was hij bestuurder in de deelgemeente Rotterdam-Centrum.

In deze raadsperiode bezet D66 zes van de 45 raadszetels in de Rotterdamse raad en maakt de partij deel uit van de coalitie.