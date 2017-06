Zestien flats Spijkenisse worden gesloopt

De wijk Sterrenkwartier-Hoog in Spijkenisse gaat helemaal op de schop. 688 flatwoningen in de wijk maken plaats voor nieuwbouw.

Woningcorporatie Maasdelta kiest voor een grootscheepse renovatie om de wijk leefbaarder te maken. Er komen zo'n 425 woningen voor terug.

De woningen zijn gebouwd in de jaren '60, toen Spijkenisse snel groeide. Ze zijn verouderd, gehorig, slecht geïsoleerd en de brandveiligheid is niet op orde. Directeur Frank van Velzen: "Als je een knikker laat vallen hoor je dat drie etages lager".

De sloop is gepland in vier fases. De eerste woningen gaan vermoedelijk over twee jaar tegen de vlakte. De laatste woningen worden in 2023 gesloopt. Een gezin krijgt zesduizend euro tegemoetkoming voor een verhuizing en een verklaring van urgentie voor de zoektocht naar een nieuwe woning.

In de wijk wordt overwegend positief gereageerd. "Het is nodig", zegt een buurtbewoner. "Doe je niks, dan is het over tien een getto. In Spijkenisse-Noord heeft zo'n renovatie prima uitgepakt."

De familie Ulrich weet dat ze nog maximaal twee jaar in de huidige flat heeft. Het gezin kijkt uit naar een ruimere woning. "Dan krijg ik straks misschien mijn eigen kamer", zegt hun 12-jarige dochter. "Ik hoop wel dat we kunnen blijven", zegt een tante die een blok verderop woont. "Maar anders zoeken we iets anders in Spijkenisse."

Een andere buurtbewoonster is ook blij met de renovatie, maar schrikt dat er straks bijna 300 woningen minder zijn. "Ik wil hier graag blijven. Als ik weg moet ben ik echt niet happy."