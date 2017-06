Supergrote puzzel in Sliedrechtse kerk na twee jaar af

Een puzzel van 24-duizend stukjes is na twee jaar eindelijk klaar. In 2015 bedacht dominee Henk Hartogsveld het plan om te gaan puzzelen in de Vrijzinnig Hervormde kerk in Sliedrecht. Het leek hem een leuke activiteit voor iedereen die interesse had. Ook zou het juist eenzame mensen uit hun isolement halen.

De dominee pakte het groots aan. Hij kocht één van de grootste puzzels ter wereld. Het gevaarte is 4 meter en 30 centimeter lang en 1 meter en 60 centimeter hoog. In het zaaltje dat aan de kerk vast zit is de puzzel in elkaar gezet en dat past maar net. De afgelopen jaren kwamen tientallen mensen langs om te puzzelen. Donderdagavond was het moment daar dat het allerlaatste stukje gelegd kon worden. Een harde kern van zeven puzzelaars was in de kerk en hing samen boven de puzzel. Een mooi resultaat en volgens de deelnemers een geslaagd sociaal project. Wat de volgende uitdaging wordt is nog niet bekend. "Eerst vakantie", aldus een puzzelaar.