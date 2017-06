Eerdmans neemt geen afstand van uitspraken Thierry Baudet

De Rotterdamse wethouder Eerdmans weigert opnieuw om afstand te nemen vrouw-onvriendelijke uitspraken van Thierry Baudet, zo bleek donderdagavond in de Rotterdamse gemeenteraad.

Eerdmans heeft namens Leefbaar Rotterdam een samenwerking aangekondigd met Forum van Democratie. De Partij van de Arbeid vindt dat niet kunnen, omdat Eerdmans juist maatregelen heeft aangekondigd om de intimidatie op straat aan te pakken.

Volgens Eerdmans is de PvdA de enige die daar een probleem van maakt: ''Er wordt een probleem gemaakt van iets wat in mij ogen niet, of slechts zeer beperkt leeft in Rotterdam'', zei Eerdmans donderdagavond.

De PvdA diende nog een motie van treurnis in tegen de wethouder omdat hij geen afstand neemt van Baudet. Die motie is met ruime meerderheid verworpen.