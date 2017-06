Getatoeëerde mensenhuid voor Tattoo Bob Museum

Het werd voor het Kaapse tattoomuseum van familie Moelker's Tattoo Bob net geen plakje bovenbeenoppervoorhuid, want bij de onfortuinlijke Marco Bouwmeester uit Zuid Beijerland hoefde alleen het getatoueëerde onderbeen afgezet. Edoch is tattouatiesalon-eigenaar Ralph Moelker er toch niet onverminderd trots om en op.

Jarenlang liep ie namelijk bij tattoo-klant en zijn of haar aanverwant te soebatten toch vooral na het verscheiden of eventueel zelfs nog bij leven, unieke stukjes tattoo-huid ter lering ende vermaak van het na(akt)geslacht te doneren en bij hem in bruikleenbewaring te geven.

Bouwmeester's geamputeerde Chinese teken voor hond wat correspondeert met zijn geboortejaar plus astrologische weegschaal-sterren-/dierenriembeeltenis, is het eerste officiele gescalpeerde opperhuidschraapseltje dat op sterk water in een potje achter Tattoo Bob's museum-vitrineraam aan het Deliplein prijkt.

Ondanks het geneugtheugtelijke emo-meebleefmoment supreme subliem la van deze potteuze villingsplaatsing had Jack Kerklaan toch nog wel wat ethische gewetensvragen op haar en snaar klaar voor met name Ralph Moelker als mensenhuidhandelaar, want mag dit zo van de warenwet allemaal maar?!