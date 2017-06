Barbier Schorem maakt dvd voor goede doel

Geen inhammen en geen kale plekken. Een goede kop en een redelijk lijf. De bekende Barbiershop Schorem uit Rotterdam zocht tijdens een speciale 'model-call' haarmodellen voor een speciale dvd. Schorem hoopt met de dvd geld op te halen voor het goede doel.

Barbier Bertus is duidelijk over het doel. "Een barbier werkt met z'n handen. Die kunnen niet liegen. Je pleurt je tondeuse in je rugtas en je kunt overal werken. Dat willen wij jongeren in kansarme landen bieden."

De oproep was niet aan dovemansoren gericht. Het was woensdag bomvol in de karakteristieke kapperszaak. Tattoos, whiskey op de pak en goede bossen haar. "Jij hebt het", zegt Bertus tegen een wannebe-model. "Goed haar, goede ogen."

Rotterdamse kop

"Mijn lijf is 52 jaar oud en ik ben mijn gebit aan het saneren, maar ik ben wel doorleefd", zegt een andere bezoeker. "Echte Rotterdamse kop", zegt zijn buurman.

Ook verslaggever Maurice Laparlière liet zich keuren. "Op zich prima haar, maar er gebeurt te weinig bovenop. Je gaat het niet redden." Bertus voorziet wel een andere toekomst. "Met glimlach kun je nog wel eens voor een tandpasta-reclame gekozen worden."

De kerels die niet door de rondes zijn gekomen, krijgen binnenkort een kans om in een ander project te schitteren.