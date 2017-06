Janga en Martina naar finale Caribbean Cup

Rangelo Janga en Cuco Martina hebben met Curaçao de finale van de Carribbean Cup bereikt. In de nacht van donderdag op vrijdag was het land met 2-1 te sterk voor Martinique.

Bij Curaçao hadden Rotterdammers Janga en Martina een basisplaats. Het duo moest in de zeventiende minuut toezien dat Martinique de leiding nam. Gevar Nepomuceno bracht Curaçao door een penalty in de tweede helft weer op gelijke hoogte. Een kwartier voor tijd maakte oud-Excelsior en FC Dordrecht spits Janga de winnende 2-1.

In de nacht van zondag op maandag speelt Curaçao in Amerika de finale van de Caribbean Cup. Dan is Jamaica de tegenstander.