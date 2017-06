Drechttunnel (A16) geëvacueerd wegens gasfles in gekantelde camper

In de linker tunnelbuis van de Drechttunnel op de A16 richting het zuiden zijn vrijdagochtend mensen geëvacueerd vanwege een gekantelde camper met aanhanger. In de camper zit ook een gasfles.

Automobilisten moesten in eerste instantie hun wagen uit totdat de brandweer de tunnel had vrijgegeven. Later mochten ze toch de tunnel achteruit rijdend verlaten. Rond 11:00 uur werd de rechter tunnelbuis vrijgegeven.

Het verkeer op de A16 in de richting Dordrecht staat ook vast voor de Drechttunnel.

Volgens de politie zijn er bij het ongeluk geen gewonden gevallen.