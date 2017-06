Drechttunnel ontruimd door explosiegevaar

In de linker tunnelbuis van de Drechttunnel op de A16 richting het zuiden zijn vrijdagochtend mensen geëvacueerd vanwege een gekantelde foodtruck met aanhanger. In de aanhanger zaten meerdere gasflessen.

Het verkeer op de A16 in de richting Dordrecht stond korte tijd helemaal vast. Automobilisten en passagiers in de tunnel moesten in eerste instantie hun wagen uit totdat de brandweer de tunnel had vrijgegeven.

Later mochten ze toch de tunnel achteruit rijdend verlaten. Rond 11:00 uur werd de rechter tunnelbuis vrijgegeven.

Slingeren

De foodtruck slingerde voordat hij op zijn kant terechtkwam en een eind over de weg doorschoof, vertelt een woordvoerder van de politie. Waardoor de truck is gaan slingeren is nog niet bekend.

Met de bestuurder gaat het goed, maar de bijrijder in de passagiersstoel moest wel naar het ziekenhuis gebracht worden. Hoe het met de persoon gaat, is niet bekend. Verder zijn er geen gewonden gevallen.

Omdat er na het kantelen onder meer brandstof en frituurvet uit de foodtruck liep, moest het wegdek eerst worden schoongemaakt.

Rond 13:00 uur 's middags werd de tunnel weer vrijgegeven.