Hoekse Lijn weken later klaar

De eerste metro op de Hoekse Lijn gaat niet per 1 september rijden. De oplevering is met meer dan vier weken vertraagd. Dat melden bronnen aan RTV Rijnmond.

De vertraging wordt veroorzaakt door gebrek aan mankracht. Ook zijn er problemen met het leveren van het spoorbeveiligingssysteem.

Wethouder Pex Langenberg is als portefeuillehouder verkeer en vervoer van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag eindverantwoordelijk voor het project. Hij schrijft in een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad dat hij over twee weken meer duidelijkheid kan geven.

Behalve het niet kunnen rijden van de metro zijn andere gevolgen voor de vertraging nog onbekend.

De RET heeft bijvoorbeeld chauffeurs ingehuurd voor het vervangend vervoer. Het is onduidelijk of die chauffeurs na 1 september nog beschikbaar zijn.