Jean-Paul Boëtius keert terug bij Feyenoord

Jean-Paul Boëtius in zijn eerste periode bij Feyenoord

Jean-Paul Boëtius keert komend seizoen terug bij Feyenoord. De officiële presentatie van de aanvaller zal waarschijnlijk pas na het weekend plaatsvinden, maar de Rotterdamse club heeft zijn terugkeer inmiddels wel bevestigd.

Het is niet bekend hoeveel Feyenoord heeft betaald voor de terugkeer van de aanvaller die in Zwitserland niet kon rekenen op speeltijd. Afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis voor Genk in België, dat ook niet verder wilde gaan met de aanvaller.

Feyenoord was op zoek naar een nieuwe linksbuiten nu Eljero Elia is vertrokken naar het Turkse Basaksehir. Jean-Paul Boëtius wordt daardoor de eerste zomerse versterking richting het seizoen 2017/2018.