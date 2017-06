Urving Kemp geschorst na dopinggebruik

Honkballer Urving Kemp is door de KNBSB per direct geschorst. De speler van Curaçao Neptunus is positief getest op het gebruik van doping.

Kemp is na de wedstrijd tegen Hoofddorp Pioniers van mei dit jaar positief getest op gebruik van doping. Het is nog niet bekend welk middel hij heeft gebruikt. Vorig jaar speelde Kemp nog 31 wedstrijden voor de landskampioen uit Rotterdam. Het bestuur van de honkbalclub laat weten de uitslagen van de test te gaan bestuderen en de strafeis van de honkbalbond af te wachten. Aan de hand van de bevindingen zal het bestuur zijn standpunt over verdere stappen bepalen.