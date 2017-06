De nieuwe burgemeester van Gorinchem wordt pas na de zomer geïnstalleerd. Reinie Melissant zou op 6 juli aan haar nieuwe baan beginnen, maar heeft op vakantie een stevige infectie opgelopen.

In overleg met de commissaris van de Koning is besloten om de installatie uit te stellen naar 28 augustus.

Waarnemend burgemeester Govert Veldhuijzen is bereid aan te blijven totdat Melissant is hersteld. Daarmee is ook zijn afscheidsreceptie uitgesteld.