Politie vindt bijna anderhalve ton in vrieskast

In de vrieskist lag 140.000 euro aan contant geld

In een woning in Rotterdam-Zuid heeft de politie 140.000 euro gevonden. Vlak voor de vondst had de politie een Rotterdammer en een Fransman aangehouden met 33.000 euro aan contanten.

Surveillerende agenten zagen een auto op de Mijnsherenlaan parkeren en besloten de mannen te fouilleren en te controleren, dat kan omdat de straat binnen een veiligheidsrisicogebied valt. Daarop ontdekten de agenten in een tas van de Franse bijrijder 33.000 euro aan contant geld. De man kon geen duidelijke verklaring geven voor het geld en werd op verdenking van witwassen aangehouden. Ook de bestuurder van de auto is opgepakt. Bij een huiszoeking in de woning van de 29-jarige Rotterdamse bestuurder werd in de vrieskist van de koelkast ook nog 140.000 euro gevonden. De 27-jarige vrouw die zich in het huis bevond is ook meegenomen. De politie vond in het huis ook wat harddrugs. Deze zijn samen met het geld en twee voertuigen in beslag genomen.